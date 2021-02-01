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Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor (6)

DHA

Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor (6)


ÇANAKKALE BOĞAZI, GEMİ GEÇİŞLERİNE YENİDEN AÇILDI 
Çanakkale Boğazı, sağanak yağış ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine, transit gemi geçişlerine çift yönlü geçici olarak kapatılmıştı. Yağmurun şiddetini azaltması ve görüş mesafesinin normale dönmesiyle birlikte, Çanakkale Boğazı saat 21.15 itibari ile çift yönlü olarak yeniden transit gemi geçişlerine açıldı. Ayrıca, lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de yeniden başladı. ÇANAKKALE, (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-02-01 21:53:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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