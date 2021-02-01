Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor (6)

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ÇANAKKALE BOĞAZI, GEMİ GEÇİŞLERİNE YENİDEN AÇILDI

Çanakkale Boğazı, sağanak yağış ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine, transit gemi geçişlerine çift yönlü geçici olarak kapatılmıştı. Yağmurun şiddetini azaltması ve görüş mesafesinin normale dönmesiyle birlikte, Çanakkale Boğazı saat 21.15 itibari ile çift yönlü olarak yeniden transit gemi geçişlerine açıldı. Ayrıca, lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de yeniden başladı. ÇANAKKALE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-02-01 21:53:02



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