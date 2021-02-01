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Fırtına nedeniyle deniz ulaşımına kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına boğazda görüş mesafesinin düşmesine sebep olunca Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Şiddetli yağışın etkisini yitirmesinin ardından Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı.

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