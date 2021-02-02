Çan’da temiz okullara ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan’da temiz okullara ödül

İHA

Çan’da temiz okullara ödül

Çanakkale’nin Çan ilçesinde "okulum temiz" belgesi töreni düzenlendi.
Çan’da toplam 21 okul okulum temiz belgesi almaya hak kazandı. Belge almaya hak kazanan Mesleki Eğitim Merkezi, Zeynep Bodur Okyay Özel Eğitim Kurumları, Sevim Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi, Çan Anadolu Lisesi, Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Emin Aydın İmama Hatip Ortaokulu, Osman Caneri İlk ve Ortaokulu, Özer İlk ve Ortaokulu, Etili İlk ve Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlkokulu, İstiklal İlkokulu, Zeynep Bodur Okyay Anaokulu, Çan Anaokulu idarecilerine Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal tarafından belgeleri verildi. Kaymakam Gürdal, “Tüm idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Aynı başarıyı sürdürmelerini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle döndü
YEREL HABERLER Çanakkale'de yıldırım isabet eden 2 katlı ev küle ...
Çanakkale’de yıldırım düşen ev küle döndü, kadınlar gözyaşlarını tutamadı Yaşlı adam yangın tehlikesini 15 dakikayla atlattı
YEREL HABERLER Çanakkale’de yıldırım düşen ev küle döndü, kadınlar ...
Çanakkale'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi Assos'ta bazı kamp alanlarını su bastı
YEREL HABERLER Çanakkale'de şiddetli yağış hayatı olumsuz ...
Assos'u sağanak vurdu
YEREL HABERLER Assos'u sağanak vurdu
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 7´nci gününde
YEREL HABERLER Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama ...
Çanakkale'de suya kapılan Mürsel Meracıoğlu için 7. gününde aranıyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de suya kapılan Mürsel Meracıoğlu için 7. ...
Çanakkale'de hayvan çiftliğinin çatısı uçtu
YEREL HABERLER Çanakkale'de hayvan çiftliğinin çatısı uçtu
Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı
YEREL HABERLER Bayramiç'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı
Çanakkale'de ölüme terk edilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de ölüme terk edilen 9 düzensiz göçmen ...
Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor (6)
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor ...
Gelibolu-Lapseki feribot seferleri yeniden başladı
YEREL HABERLER Gelibolu-Lapseki feribot seferleri yeniden başladı
Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor (5)
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor ...
Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 6´ncı gününde devam ediyor (3)
YEREL HABERLER Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama ...
Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor (4)
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor ...
Çanakkale'de lodos deniz ulaşımını etkiliyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de lodos deniz ulaşımını etkiliyor
6. günde de çalışmalara ara verildi Gün boyu ekipler çığ arama çubukları ile sığ bölgelerde arama yaptı
YEREL HABERLER 6. günde de çalışmalara ara verildi Gün boyu ekipler ...
Çanakkale'de dev dalgalar evlere ulaştı
YEREL HABERLER Çanakkale'de dev dalgalar evlere ulaştı
Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili aşıp, evlere ulaştı
YEREL HABERLER Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili aşıp, evlere ulaştı
Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor (3)
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor ...
Şiddeti lodos fırtınası arama faaliyetlerini olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Şiddeti lodos fırtınası arama faaliyetlerini olumsuz ...
Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor (2)
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor ...
Çanakkale´de lodos fırtınası ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Çanakkale´de lodos fırtınası ağaçları devirdi