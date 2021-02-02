Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 7´nci gününde

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ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 7 gündür devam eden kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi. Çalışmalara, yarın sabahtan itibaren devam edilecek.ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık ÇANAKKALE, (DHA)

2021-02-02 19:14:02



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