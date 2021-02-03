Yaralı atmacalar tedavisinin ardından doğaya salındı Yaban hayvanları için doğaya mısır ve arpa bırakıldı

Çanakkale’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce yaralı 2 atmaca tedavisinin ardından doğaya salınırken, yaban hayvanları için de 800 kilogram yem bırakıldı.

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü sırtlarında kalan ormanlık alanda bugün 2 yaralı atmaca 1,5 aylık tedavisinin ardından halkalanarak doğaya salındı. Aynı zamanda, yaban hayvanları için de doğaya yonca, darı ve doğal atıklar bırakıldı.

Atmacaların doğaya salınımına; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, Jandarma, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, "Bugün, şube müdürlüğümüz tarafından kış şartlarında yaşamakta zorlanmış olan 2 tane atmacayı uçurmuş olduk. Atmacalar doğada yaşama, beslenmeleri en rahat olan hayvanlar olmasına rağmen kış şartlarında bazen zorluk çekmektedirler. Tedavi edilen 2 tane hayvanımız 1,5 ay boyunca şube müdürlüğümüz veteriner hekimimiz tarafından halkalanmıştır. Halkalamanın amacı kuşların boyları ve kiloları standarda alındıktan sonra, bunlar gittikleri herhangi bir yerde tekrar yakalandıklarında hem uçuş mesafelerini hem de güzergahlarını tespit edebiliyoruz. Burada aynı zamanda şube müdürlüğümüz tarafından yaban hayvanlarının beslenmesi çalışması yapılacaktır. Bu çalışmalarda bölge müdürlüğümüz tarafından 25 bin kilonun üzerinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Bugün burada 800 kilogram yonca, doğal atık ve darı artıklarını doğaya bırakacağız" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından atmacalar doğaya salındı. Daha sonra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

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