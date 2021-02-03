AK Partili Turan, Gökçeada’da teşkilatlarla bir araya geldi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti ve MHP Gökçeada teşkilatlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Gökçeada İlçe Başkanı Fatih Taylan, MHP Gökçeada İlçe Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile gençlik kolları teşkilatlarıyla bir araya geldi. Ziyarete AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas da katıldı. Gökçeada’nın Çanakkale’nin parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Turan burada yaptığı konuşmada, “Gökçeada teşkilatlarımızla, Cumhur İttifakımızla bu kadim memlekete hizmet etmek en büyük mutluluğumuz. Cumhur İttifakı, millet ve ülke için bir araya gelmiş bir yol arkadaşlığıdır” dedi.

Gökçeada’nın sorunlarının da değerlendirildiği toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, “Gökçeada’mıza atanan yeni ilçe başkanımız ve teşkilatımızdan beklentimiz büyük. Kısa zamanda uyumlu ve güçlü bir teşkilat oldular. Gökçeada’mızda çalışmaları devam eden hastane ve yol başta olmak üzere ilçemizin tüm sorunlarını ve çözüm tekliflerini değerlendirdik. 45 kilometrelik yol çalışmasının 33 kilometresi tamamlandı. 12 kilometrelik kısmının çalışmaları devam ediyor. Gökçeada Devlet Hastanesi’nin lojmanlarının yüzde 90’ı bitme aşamasında, hastane binasının ise yüzde 70 aşaması bitti. 6 ila 10 ay arasında tamamlanması planlanıyor. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte takip ediyoruz. En kısa zamanda bu yatırımları tamamlayarak kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

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