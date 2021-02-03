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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga’ya yeni mahalle geliyor

İHA

Biga’ya yeni mahalle geliyor

Biga Belediyesi’nin Şubat 2021 Olağan Meclis Toplantısı’nda Şirintepe Mahallesi’nin Kırlar mevkiinin ayrı bir mahalle olması görüşüldü.
Biga Belediye Meclisi Şubat 2021 ayı Olağan Meclis Toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında 2 Şubat 2020 Salı saat 16.00’da Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda pandemi kurallarına dikkat edilerek yapıldı. Toplantıda 11 gündem maddesi görüşülüp oy birliğiyle karara bağlanırken toplantıya, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, birim müdürleri ve basın mensupları katılırken, toplantı Biga Belediyesi’nin Facebook sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.
Meclis toplantısında, Başkan Erdoğan’ın Meclis üyelerine tek tek sunduğu 11 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 7. maddesi ise Şirintepe Mahallesi’nin Kırlar Mevkiinin bölünerek ayrı bir mahalle olmasıyla ilgiliydi.
Başkan Erdoğan’ın “İlçemiz Şirintepe Mahallesi’nin alansal olarak büyük oluşu ve BursaÇanakkale karayolunun ikiye bölmesinden dolayı doğal eşik olarak mahallenin ikiye bölünmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden, Kuzey ve Doğuda İdriskoru Köyü, Güneyde Bandırma Caddesi ve Batıda Şakirbey Köy sınırlı olacak şekilde yeni bir mahalle oluşturulması ile oluşturulacak mahallenin isminin belirlenmesi talebinin İmar Komisyonu’na havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum” diyerek Meclis üyelerinin oyuna sundu. Oy birliğiyle kabul edilen madde bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere komisyona sevk edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, “Her zaman dediğimiz gibi derdi Biga olan, Biga’mızın ve Bigalı hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetlerin alınması konusunda emek harcayan tüm Meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza, birim müdürlerimize ve değerli Biga Belediyesi personeline, projelerimizin gerçekleşmesinde sundukları katkılar ve bundan sonraki göstereceğiniz çaba için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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