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Prof. Dr. Alper Şener'den mutasyonlu virüse karşı çift maske uyarısı

DHA

Prof. Dr. Alper Şener'den mutasyonlu virüse karşı çift maske uyarısı


Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, mutasyonlu virüse karşı çift maske uyarısında bulundu. Şener, "Hızlı yayılım ve potansiyel olarak bulaşıcılığı daha yüksek olduğu için özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda çift kat maske takılması ekstra önem arz ediyor" dedi.
Prof. Dr. Alper Şener, mutasyonlu virüsün Türkiye´de yayılma oranı ve bu virüsten korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Türkiye genelinde yavaş yavaş artık mutant virüs olguları ile vakalarının bildirilmeye başlandığını belirten Prof. Dr. Alper Şener, "Bakanlığın veri tabanına bakıldığı zaman Türkiye'de yaygın olarak İngiltere mutantı görülüyor. İngiltere mutantının diğerlerinden farkı yüksek oranda bulaşıcılık potansiyeli olması. Çünkü virüs açılımı fazla oluyor bu tip hasta gruplarında. Hızlı yayılım ve potansiyel olarak bulaşıcılığı daha yüksek olduğu için özellikle kapalı, kalabalık alanlarda mutlaka çift kat maskenin takılması ekstra önem arz ediyor. Zaten buna yönelik de yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin CDC ve NIH'nin baş araştırmacısı Dr. Anthony Fauci, ekstra bir öneri olarak bunun mutlaka yapılması gerektiğini duyurdu. Bence bütün vatandaşlarımızın da özellikle kapalı, kalabalık alanlarda, odada 3 kişiden fazla olduğu zaman, 10 metrekareden küçük alanda, otobüs içerisinde, metroda mesafenin minimum düzeyde sağlanamadığı alanlarda ideali çift kat maske takmalıdır. Gün içinde dıştaki maskeyi değiştirmek yeterli. Islandığında ise içteki maskeyi değiştirmek gerekiyor" dedi.
'N95'E EŞ DEĞER KORUYUCULUK SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'
Normal standart tek kat kullanılan maskelerde 3 kat bir kademe tabakalandırma olduğu için yüzde 60 ile yüzde 80 arası koruyuculuk olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şener, sözlerine şöyle devam etti:
"Buradaki iddia edilen rakam yüzde 90'lara kadar ulaşan bir koruyuculuk sağlama, neredeyse N95'e eş değer koruyuculuk sağlamayı hedefliyoruz. Çünkü N95 dediğimiz maskeler hem maliyetli hem de tedarikinde sıkıntı yaşanabiliyor. Bu tip maskelerin vatandaşlara ulaşması oldukça zor oluyor. Ona ulaşmak yerine çift kat cerrahi maske takılması mutant virüs için yeterli ve gerekli görülüyor. Kullandığımız cerrahi maske ortalama yüzde 60 ile yüzde 80 arasında koruyuculuk sağlıyor. Yani ilk 2 tabaka yüzde 60, 3´üncü tabakaya geçecek olursa yüzde 80 filtrasyon sağlar. N95 dediğimiz maske ise yüzde 95 oranında filtrasyon sağlar. Daha kalın maskedir. N99 dediğimiz ise yüzde 99, yani 100 partikül dahi geçse 99 partikülü tutabilen yetenekteki maskelerdir bunlar. Vatandaşın sokakta kullandığı bez maskeler ise yüzde 50 ile yüzde 60 arasında filtrasyon sağlar. Yani 100 partikül geçecek olsa onun 50'si ile 60'ını tutar. Ama ideali cerrahi olarak kullandığımız maskelerdeki 3 tabakalı maskeyi kullanmaktır. Son zamanlarda bu mutant virüsün yayılmasıyla ilgili başlayan bulaş partikül miktarının artması ve yoğun partikül içeren ortamlarda, kapalı kalabalık ortamlarda çift maske kullanılmasının temel prensibi de aslında budur. Mutant virüsü anlamında 3 tabaka yetmiyor, bunu iki kat artırarak 6 tabakaya çıkarıp, yüzde 95 oranında filtrasyona kadar yükseltmeyi öneriyoruz." DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-02-04 10:00:30

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