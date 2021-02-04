Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (2)



`HİÇBİR İZE RASTLAMADIK´

Çanakkale´nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kaybolan Haccettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kaan Şimşek´in (23) arama çalışmalarına katılan komşusu Rıfat Rüzgar, "Ailesi, dün akşam 17.0017.30 gibi çıktığını ve Beşiktaş maçını izlemek için döneceğini söyledi. Dönmeyince annesi ile babası merak ediyor. Bize ve diğer komşuları ile jandarmaya haber veriyorlar. Dün geceden beri arıyoruz. Şu ana kadar hiçbir ize rastlamadık. Aramaya devam ediyoruz. Büyük fenerlerle dün gece bir araziye baktık. Ayak izleri vardı. Belli bir yere kadar ayak izi gidiyor, sonra iz bitiyordu. Gündüz gözüyle araziye yine gidip, bakacağız. Yukarıda ahırlar var, orayı da arayacağız. Her akşam sırt çantasını alıp yürüyüşe çıkardı. Annesine, `Ben dağa çıkacağım´ demiş. Telefonu çalıyor, cevap veren yok. Genellikle telefonunun kulaklığını takardı. Gece telefonla defalarca aradık. Ses duyarsak o bölgeye yöneliriz diye düşündük. Tahminimize göre yine telefon kulaklığını kullandığı için ses dışarıya çıkmadı. Şu an telefonu açık. Ancak cevap veren yok" ifadelerini kullandı.Burak GEZENİpek YAVAŞCemhan ŞENNedim BAYHAN/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Burak GEZEN-Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ-Nedim BAYHAN

2021-02-04 15:07:38



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