Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)

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Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattıTIP ÖĞRENCİSİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDUÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kaybolan Hacettepe Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek'in (23) jandarma ekipleri tarafından zeytinlik arazide yapılan aramada, cansız bedeni bulundu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale

2021-02-04 16:20:15



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