Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)

KAYIP TIP ÖĞRENCİSİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çanakkale´nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kaybolan 23 yaşındaki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4´üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek´in cansız bedeni yazlık evlerinin 2 kilometre uzağında zeytinbahçesinde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırması sonunda, Tıp Fakültesi öğrencisi Kaan Şimşek´in cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acılı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu.
Kaan Şimşek´in cansız bedeninin, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderileceği öğrenildi.ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Burak GEZEN-Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ-Nedim BAYHAN
2021-02-04 19:20:42
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