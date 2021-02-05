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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı

İHA

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle trafiğe kapandı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kuzey ve Güney’den girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında gemi ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.’de yoğun sis nedeniyle Gelibolu Lapseki hattındaki seferleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

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