Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cemhan ŞEN/ LAPSEKİ, (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE Boğazı, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken, GeliboluLapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale´de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.

Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., yoğun sis nedeniyle GeliboluLapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Cemhan ŞEN

2021-02-05 11:16:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.