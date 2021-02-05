Ak Parti Çan Kadın Kolları Başkanlığına Kadriye Kocaman atandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ak Parti Çan Kadın Kolları Başkanlığına Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca yapılan istişareler doğrultusunda Kadriye Kocaman atandı. Ak Parti Çan Kadın Kolları Başkanı Birsen Dirlik'in, Ak Parti Çan İlçe Başkanlığı yönetim kuruluna girmesiyle boşalan Ak Parti Çan Kadın Kolları Başkanlığına, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca yapılan istişareler ve gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Kadriye Kocaman'ın atandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.