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Bakan Karaismailoğlu: Asırların hayali için geri sayımdayız

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Asırların hayali için geri sayımdayız


Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ-Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE; (DHA)-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumuyla ilgili brifing alan Bakan Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı üzerinde adeta dünyaya karşı dimdik dururken, şanlı tarihimizden pek çok simgeyi de üzerinde birer nişan gibi gururla taşıyacak. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi´nin kazanıldığı 18 Mart 1915´i işaret ederken, iki çelik kule arasındaki 2023 metrelik orta açıklık Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü sembolize edecektir" dedi. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, proje ortaklarını temsilen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesine gelerek,  yetkililerden brifing aldı. Ardından da gazetecilere açıklamalarda bulundu. 
Bakan Karaismailoğlu, yurdun her köşesini dünya ölçeğinde eserlerle donatmak için canla başla çalıştıklarını söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, artık, dünya ile ulaşımın her modunda bağlanan ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelen Türkiye'ye kazandırdıkları en büyük projelerden biri olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, eşsiz mimarisi ile bir gerdanlık gibi boğazın üzerinde uzanan köprünün, bugüne dek yapılan dünya ulaştırma ve altyapı projeleri içinde çok önemli üstünlüklere sahip olduğunu belirtti. 1915 Çanakkale Köprüsü´nün, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacağının altını çizen Karaismailoğlu, "Diğer yandan dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine sahip. Tamamlandığında, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. Çanakkale Boğazı üzerinde adeta dünyaya karşı dimdik dururken, şanlı tarihimizden pek çok simgeyi de üzerinde birer nişan gibi gururla taşıyacak. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi´nin kazanıldığı 18 Mart 1915´i işaret ederken, iki çelik kule arasındaki 2023 metrelik orta açıklık Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü sembolize edecektir. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde, deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır" dedi. 
1915 Çanakkale Köprüsü'nün mühendislik altyapısının da şanına yakışır şekilde hayata geçirildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda, yani dünyanın etrafında dört defa dönecek kadar çelik tel kullanılmaktadır. Bölgedeki yüksek rüzgâr hızları dikkate alınarak tasarlanan köprümüz; gerek işletme döneminde gerekse de inşaat sırasında oluşacak en elverişsiz rüzgâr etkilerine karşı test edilmiş ve bu testlerden başarıyla çıkmıştır. Gerçekleşebilecek büyük depremlere karşı köprümüzün kule temelleri çelik kazıklarla güçlendirilmiş ve zemin üzerinde konumlandırılmış batırma keson tipi temel seçilmiştir. Avrupa ve Asya Ankraj bloklarında imalatlar yüzde 99 oranında gerçekleşti. Askı halatı ve tabliye imalatları ilgili fabrikalarda devam etmekte. Ana kablo imalatları bitti, 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 236 adedi, şantiye depo sahasına intikal ettirildi. Fabrikada tabliye imalatları kapsamında,  panel imalatları tamamlanarak, blok İmalatlarında ise yüzde 63 fiziki gerçekleşme sağlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü Kedi Yolu servis platformu montaj çalışmaları kapsamında, Kedi yolu döşeme ve yan korkuluklarının montaj çalışmaları da sonlandı. İtme-sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden 680 metre uzunluğundaki Asya yaklaşım viyadüğünün yüzde 96´sı fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Otoyol çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey (Çanakkale Kavşağı) arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak işleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı çalışmaları devam ediyor. Bildiğiniz üzere 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrif ettikleri bir tören ile 318 metre yüksekliğindeki köprülerimizin son bloğunu yerleştirmiştik. Geçtiğimiz ocak ayı içerisinde de köprümüzün ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak olan 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolunu tamamladık. Kedi yolu diye tabir edilen ana halatların çekilmesinde faydalanılacak bu çalışma platformu, köprü yapımlarındaki en önemli eşik noktalarından biridir. Bugüne kadar görevli şirket tarafından 1,985 milyar euroluk iş yapılmış, kamulaştırma çalışmalarına ise 533 milyon TL harcama yapılarak hayata geçirilen bu dev eser inşallah çok yakında halkımızın hizmetinde olacak. Asırların hayali için geri sayımdayız, diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün, 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" diye konuştu. 
"Yapılan her yeni köprü, her tünel, her yol, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katmaktadır" diyen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"2019 yılında tamamını hizmete sunduğumuz İstanbul-İzmir Otoyolu, Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu ile İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme Otoyolları birleşerek, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgelerini çağdaş bir otoyol ağı ile birbirine bağladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü´nün de dâhil olduğu toplam 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu´nun tamamı trafiğe açıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu´nun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol Entegrasyonu tam anlamıyla sağlanmış olacaktır. Bir başka değişle, bugün dünyanın en önemli ticari koridorlarının kesiştiği bir nokta haline gelen Marmara bölgemizi çevreleyen Marmara Ringi tamamlanacaktır. Çanakkale Boğazı´ndan devam etmekte olan feribot geçişi, özellikle yaz aylarında hem yolculara hem de Çanakkalelilere dayanılmaz bir çile çektiriyordu. Köprümüz tüm bu zorlukları ortadan kaldıracak, Çanakkale´de ve bölgesinde yaşamı adeta kökten değiştirecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini altı dakikaya kadar indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bildiğiniz gibi 18 yıllık ulaştırma ve altyapı hamlemiz içerisinde hayata geçirdiğimiz büyük, küçük tüm projeler aslında bir stratejik yaklaşımın ve yarını bugünden tasarlayan bir devlet aklının ürünüdür. Bu nedenle 1915 Çanakkale Köprüsü´nün altında da ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, memleketin pek çok noktasına bereket getirecek bir akıl yatmaktadır. Yani giriştiğimiz her proje, olası ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla değerlendirilmekte, gelecek kazanımları hesaplanarak yola çıkılmaktadır. Eğer projenin orta ve uzun vadeli kazanımları ülkemize, çocuklarımıza, çiftçimize, sanayicimize, turizmcimize kısacası milletimize yeni imkanlar sunmamıza ön ayak olacaksa o proje uygun bir finansman modeli ile mutlaka hayata geçirilmektedir. 1915 Çanakkale Köprüsü de Türkiye´nin tarımının, sanayisinin ve turizminin en bereketli olduğu bölgeleri dünya ile bağlayarak bizi bütünsel kalkınma hedeflerimize götürecekyeni ticari koridorlar oluşturacaktır. Köprümüz, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyol Projesi, özellikle Ege, İç Anadolu´nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz ile Trakya-Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında İstanbul´a önemli bir alternatif olacaktır. Ege´nin, Akdeniz´in, İç Anadolu´nun ihracat ürünleri birkaç saat içerisinde kesintisiz bir ulaşımla Avrupalı alıcılarına ulaşacaktır. Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemleri ile Köprü´nün sağladığı karayolu entegrasyonu sayesinde etkin ve hızlı şekilde bağlanacaktır. Kısacası proje, köprünün konumundan kaynaklı olarak sadece Boğaz´ın iki yakasını değil bölgedeki ve bölge ile bağlantılı coğrafyalardaki milyonlarca insanı her anlamda birbirine bağlayacaktır:"
Bakan Karaismailoğlu, "2023 vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan; güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu çerçevede, gelecekte görmeyi hedeflediğimiz Türkiye fotoğrafını daha da netleştirmekteyiz. Bu fotoğraftaki Türkiye, kesintisiz bölünmüş yollarıyla, oluşturduğu yerel ve bölgesel ticari koridorlarla, tüm modları entegre eden yatırımlarıyla, 1915 Çanakkale Köprüsü´yle, ulaşım altyapısını tamamlamış bir ülke olacaktır. Demiryolunda yüksek hızlı tren ağını genişletmiş, hızlı tren koridorları oluşturmuş, yerli bir demiryolu endüstrisi oluşturmuş, lojistik merkezlerle ülkesinin rekabet kabiliyetini güçlendiren, İpek Demiryolu'nun merkez ülkesi konumuna gelen bir ülke olacaktır. Dev limanlarıyla, ülkemizi gemi inşa alanında marka yapan tersaneleriyle, güçlü deniz ticaret filosuyla deniz ülkesi kimliğini yeniden hatırlamış bir ülke olacaktır. Yeni havaalanlarıyla sadece bölgesel değil, kıtalararası konumunu güçlendiren, havacılık endüstrisinde söz sahibi olan bir ülke olacaktır. Kendi milli uydularını üreterek uzayda söz sahibi olurken, haberleşme sistemleri ile bilgi toplumuna geçen, bilişim teknolojilerinde ve yazılımda üretici vasfına sahip bir ülke olacaktır. Sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Yaptığımız işler karşısında, ileri görüşlülüğümüzü anlamayanlar, geçmişe ve gelecek nesillere duyduğumuz sorumluluğu idrak edemeyenler oluyor. Ama biz biliyoruz ki tarih konuşanları değil iş yapanları, aziz şehitlerimiz gibi yolundan dönmeyenleri yazacak. İnsanlık, cephede en önde koşanları, vatan için canını ve ömrünü feda etmekten kaçınmayanları, gece gündüz milletine hizmet edenleri, 'olmaz' diyenlerin karşısına 'olur' diyerek, dikilenleri unutmayacak. Biz attığımız her adımda şanlı tarihimize ve parlak geleceğimize duyduğumuz sorumlulukla hareket ediyoruz. Bugün bu cennet vatana layık olacak işlerin altından kalkamazsak, ne bu topraklarda yatan kahraman şehitlerimize borcumuzu ödeyebiliriz, ne de yarın kendi evlatlarımızın rızasını alabiliriz. 1915 Çanakkale Köprüsü, bizleri işte böyle duygulandıran, geçmişimiz ve geleceğimiz arasında bağ kuran bir abide proje. Bu çok özel projemizi hayata geçiren, tüm ülkenin gururu olankahramanlarımıza da verdikleri emek ve titiz çalışmaları için yürekten teşekkür ediyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu inşa çalışmalarını başarıyla yürüten, projeyi bu aşamaya getiren en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar diliyorum" dedi. 
Bakan Karaismailoğlu'nun, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanan kedi yolu üzerinde yürüyüş yapması beklenirken, bir kedinin kareye girmesi gülümsetti.
 DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ-Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-02-05 13:17:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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