Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı (2)

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GELİBOLU-LAPSEKİ SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADIÇANAKKALE Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle geçici bir süre durdurulan 'Gelibolu-Lapseki' hattındaki feribot seferleri saat 14.30 itibariyle tekrar başladı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-02-05 14:48:55



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