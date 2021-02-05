Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı (3)

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ÇANAKKALE BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI

Çanakkale´de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 16.45 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine açıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-02-05 17:13:02



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