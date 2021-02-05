Çanakkale açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan 65 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 65 düzensiz göçmenin bulunduğu yelkenli teknenin motor arızası yapıp sürüklenerek yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları yönlendirildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 65 düzensiz göçmene yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

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