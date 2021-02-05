Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü geçişlere kapatıldı (4)

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ÇANAKKALE BOĞAZI SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı, bu sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılmıştı. Saat 16.45 itibariyle sisin etkisini kaybetmesi sonrası transit gemi geçişlerine açılan Çanakkale Boğazı, akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle saat 21.20 sıralarında çift yönlü transit gemi geçislerine kapatıldı. Sis nedeniyle, GeliboluLapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-02-05 23:28:36



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