Yasaktan muaf çiftçiler, şeftali bahçelerinde budama işlemine başladı



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, şeftali, kiraz ve elma bahçelerinde budama işlemine başladı. 3 ay sürmesi beklenen budama işleminin ardından ilaçlama, gübreleme ve damlama çalışması yapılacak.

Yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, Çanakkale merkeze bağlı Musaköyü'nde, budama işlemiyle sezon hazırlığı başladı.

Şeftali, kiraz ve elma bahçelerindeki budama işlemi yaklaşık 3 ay sürecek. Ardından da ilaçlama, gübreleme ve damlama işlemine geçilecek.

Yaklaşık 30 dönüm arazisinde budama işlemi yaptıklarını söyleyen Musaköy Muhtarı Salih Şahin, "Hazırlıklarımıza başladık. Ağaçları buduyoruz. Bundan sonraki aşamada ilaçlamamız var. Budama işlemi yaklaşık üç ay sürer. Musaköy'ün Karaltı mevkisindeki bahçemizi buduyoruz. Şu anda şeftali ağaçlarımızı buduyoruz. Haziran ayının ilk haftasından başlayıp, Eylül ayının 15´ine kadar ürün verecekler. Koronavirüs döneminde tarım işçileri kısıtlamalardan muaf. Bundan dolayı yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü ürün almamız için kış döneminde bu işlemlerin yapılması gerekiyor. Kış hazırlığı çok önemli, çünkü ilaçlaması, budaması, ağaçları seyreklemesi ve aynı zamanda gübreleme dönemi, bizlere bu imkanı sağladıkları için devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Günlük 175 lira yevmiyesi var. İmece usulü yapıyoruz ama yevmiyeli işçilerimiz de var. Herkesin bahçesini sırayla teker teker budamaya çalışıyoruz" dedi.

Ergün Arslan da, "Budama işlemindeyiz. Bu işlem mart ayı sonlarına kadar devam ediyor. Bu kestiğimiz, budadığımız ağaçlar şeftali ağaçları. Daha sonra elma ve kiraz bahçelerinde budama işlemleri yapılacak. Yıllık bakımı, kuruyan dallar, hastalıklı dallar bunlar temizleniyor. Ağaç bahara hazırlanıyor. Ağaçların bahara genç ve dinamik girmesi için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Ürün, haziran 15 gibi başlıyor. Şeftali olarak cinslerine göre ekimin sonuna kadar devam ediyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-02-06 12:38:06



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