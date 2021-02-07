Rusya mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' adlı mayın tarama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 09.30 Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' adlı mayın tarama gemisi, saat 11.30 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine geldi. Mayın tarama gemisinin güvertesinde can yelekli askerlerin olduğu görüldü. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN
2021-02-07 12:11:15
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