Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 'Atlantis X' isimli platformun taşıdığı 8 çelik bloğun apartmana benzeyen görüntüsü dikkat çekti.
Romanya'nın Tulcea Limanı´ndan, İtalya'nın Porto Marghera Limanı'na Yunan bayraklı 'Christos 34' isimli römorkör tarafından çekilerek götürülen 'Atlantis X' isimli platform, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Üzerindeki 8 çelik bloğu İtalya'ya götüren platforma, Boğaz geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Kurtarma-6' römorkörü eşlik etti.
Platformun taşıdığı çelik blokların apartmana benzeyen görüntüsü ilgi çekti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN
2021-02-07 14:23:25
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