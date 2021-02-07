Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi



Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, beklenen lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, meteorolojinin Kuzey Ege Denizi için yaptığı lodos fırtınası uyarısı üzerine, bazı hatlardaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Buna göre yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında tarifeli sefer yapılamayacak. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN

2021-02-07 14:25:36



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