Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.P. ve R.G. adlı şüphelilerin Ayvacık ilçesine bağlı Geyikli beldesine satmak için uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin bulunduğu araç Mahmudiye-Bozalan kavşağı mevkisinde durduruldu. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 gram esrar, uyarıcı hap ve jel, 20 kilogram kaçak tütün, 4 bin 20 adet

doldurulmuş sigara ile 16 bin 400 boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-02-08 15:53:43



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