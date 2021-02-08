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AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları 6'ncı Olağan kongresi yapıldı

DHA

AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları 6'ncı Olağan kongresi yapıldı


Nedim BAYHAN/ ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'de, AK Parti 6'ncı Olağan İl Kadın Kolları Kongresi´nde, mevcut başkan Özlem Karadayı yeniden başkan seçildi.
AK Parti Çanakkale 6'ncı Olağan İl Kadın Kolları Kongresi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Gerçek Tekin, Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi Hukuki İşler Başkanı Sepil Kavrak, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın eşi Kevser Turan, partililer, il ve ilçe kadın kolları yönetimleri katıldı. Divan Kurulu oluşturulmasıyla başlayan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından salonda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı partililere izletildi.
AK Parti İl Kadın Kolları mevcut başkanı ve adayı Özlem Karadayı, yaptığı konuşmasında, "Görevimiz; çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayarak, kadınlarımızın dertleriyle dertlenip, sevinçleriyle ortak olacağız. Sadece siyasi alanda değil, sosyal faaliyetlerde de var olduğumuzu göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle kale içeriden fethedilir sözleriyle 2023 hedeflerimize, 2053 vizyonumuza, 2071 hayallerimize AK Parti Kadın Kolları olarak, kadın teşkilatlarımızla koşmaya devam edeceğiz. Kurulduğu günden bu yana kadınlarımızın siyasi hayata girmesini sağlayan, `Türkiye'mizin geleceğini kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz´ diyerek, kadına verdiği önemi her daim dile getiren vatan sevdalısı kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.
Protokol konuşmalarının ardından Özlem Karadayı, yeniden AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı seçildi. Kongre toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Nedim BAYHAN
2021-02-08 17:51:17

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