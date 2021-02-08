Çanakkale Boğazı’nda geçici olarak feribot seferleri durduruldu

Çanakkale’de, hava muhalefeti sebebiyle boğaz hattındaki feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı’nda şiddetini arttıran lodos sebebiyle GeliboluLapseki, ÇanakkaleEceabat ve ÇanakkaleKilitbahir hatlarında, feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, “Bugün GeliboluLapseki, ÇanakkaleEceabat ve ÇanakkaleKilitbahir hatlarında, olumsuz hava şartları sebebiyle seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Rüzgârın şiddetini azaltmasıyla birlikte seferlerin yeniden yapılması planlanıyor. Ayrıca Bozcaada ve Gökçeada seferleri de gün boyu iptal edildi.

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