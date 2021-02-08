Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi (2)

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BOĞAZ HATTINDAKİ TÜM SEFERLER DURDURULDU

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, GeliboluLapseki, ÇanakkaleEceabat ve ÇanakkaleKilitbahir hattındaki feribot seferlerinin lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.ÇANAKKALE (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE,(DHA)

2021-02-08 19:08:44



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