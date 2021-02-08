Çanakkale Boğazı’nda feribot seferleri yeniden başladı

Çanakkale’de hava muhalefeti sebebiyle durdurulan feribot seferleri yeniden başladı.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı’nda şiddetini arttıran lodos sebebiyle GeliboluLapseki, ÇanakkaleEceabat ve ÇanakkaleKilitbahir hatlarında feribot seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Bu hatlar üzerinde çalışan feribotlar yeniden çalışmaya başladı.
GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, “Bugün GeliboluLapseki, ÇanakkaleEceabat ve ÇanakkaleKilitbahir hatlarında seferlerimiz saat 21.30 itibarıyla açılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Bozcaada ve Gökçeada seferleri bugün iptal edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.