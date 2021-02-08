Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi (3)



BOĞAZ HATTINDA SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri saat 22.15 itibariyle yeniden başladı. Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları devam ettiği için tekrar bir sefer iptali yaşanması ihtimali bulunmaktadır. Yola çıkmadan önce gdu.com.tr'den veya 444 0 752 numaralı çağrı merkezinden bilgi almayı unutmayınız" ifadelerine yer verildi.ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE,(DHA)

2021-02-08 22:41:47



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