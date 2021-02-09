ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti

Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen ABD Donanması´na ait 203 borda numaralı savaş gemisi ´USNS Laramie´, Ege Denizi´ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi´nden saat 08.30'da Çanakkale Boğazı´na giriş yapan ABD Donanması´na ait 203 borda numaralı savaş gemisi ´USNS Laramie´, saat 10.30 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan 'Nara Burnu´nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi´ne doğru yol alan ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Kilitbahir köyü dağında bulunan `Dur Yolcu´ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD savaş gemisinin oluşturduğu görüntü meraklılar tarafından fotoğraflandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN
2021-02-09 10:58:26
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