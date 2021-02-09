Tartıştığı kuzenini tabancayla vurarak öldürdü 

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Devrim Çelikkol (18), tartıştığı kuzeni Muammer Çelikkol'u (23) tabancayla vurarak öldürdü.

Husumetli oldukları belirtilen Devrim Çelikkol ile kuzeni Muammer Çelikkol sabah buluştu. Kuzenler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, Kavga sırasında Devrim Çelikkol, kuzeni Muammer Çelikkol'u tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Muammer Çelikkol, ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Devrim Çelikkol, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-02-09 14:20:41



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