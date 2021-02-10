Biga polisi, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği personeli son zamanlarda artış gösteren ve onlarca vatandaşı mağdur eden dolandırıcılar ve yöntemleri hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulundular.

İlçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kapalı pazar yeri ve bankalar çevresinde gerçekleşen bilgilendirme faaliyetinde, dolandırıcıların kendilerini PolisAskerHakim Savcı gibi saygın meslek gruplarının mensubu olarak tanıttığını anlattı.

Dolandırıcıların yöntemleri hakkında bilgilendirme yapan Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, vatandaşlara bu gibi durumlarda kesinlikle kamu kurumlarına başvurmalarını, para yatırmamaları gerektiğini, ilgili kurumlara bizzat başvuru yaparak konu hakkında detaylı bilgi alabileceklerini belirterek çalışmalarına son verdiler.

Polisin bilgilendirme çalışmaları da vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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