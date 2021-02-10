Vali Aktaş, Ahmetçe köyünde incelemelerde bulundu

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde incelemelerde bulundu.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ve Ahmetçe Köyü Muhtarı Süleyman Çelik’in de bulunduğu incelemelerde Vali İlhami Aktaş, muhtar Süleyman Çelik’ten köyün genel durumu ve sorunları hakkında bilgiler aldı.

Vatandaşların talep ve görüşleri hakkında muhtar Süleyman Çelik’ten bilgi alan Vali İlhami Aktaş, yetkililere sorun ve taleplerin çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.