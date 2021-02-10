Çanakkale’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından son bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olarak; uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 0131 Ocak 2021 tarihleri arasında toplamda 16 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 5’i Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda, hassas burunlu narkotik köpekleri de büyük başarılara imza attı.

1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda; 867 gram toz esrar, 628 gram metamfetamin, 5 gram afgan macunu, 13 gram kenevir tohumu, 82 adet uyuşturucu / uyarıcı hap, 3 adet hassas terazi, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçta kullanıldığı tespit edilen 2 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

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