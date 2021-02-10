Çanakkale´de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı

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ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE´de jandarma tarafından uyuşturucu tacilerine yönelik ocak ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor. Geçen ocak ayında gerçekleştirilen 16 operasyonda 30 şüpheli yakalandı, 867 gram toz esrar, 628 gram metamfetamin, 5 gram Afgan macunu, 13 gram kenevir tohumu, 82 uyuşturucu/uyarıcı hap, 3 hassas terazi, 13 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7´si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-02-10 16:32:34



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