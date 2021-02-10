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Çanakkale´de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı

DHA

Çanakkale´de 16 operasyonda 30 uyuşturucu taciri yakalandı, 7'si tutuklandı


ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE´de jandarma tarafından uyuşturucu tacilerine yönelik ocak ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor. Geçen ocak ayında gerçekleştirilen 16 operasyonda 30 şüpheli yakalandı, 867 gram toz esrar, 628 gram metamfetamin, 5 gram Afgan macunu, 13 gram kenevir tohumu, 82 uyuşturucu/uyarıcı hap, 3 hassas terazi, 13 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7´si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.                   DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-02-10 16:32:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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