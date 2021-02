Başkan Erdoğan, işçilerin hakkı için bankacılara ter döktürdü

Çanakkale’nin Biga Belediyesi Biga Kent Hizmetleri Tur. San. ve Tic. A.Ş. Personel Maaşları Promosyon İhalesi canlı yayında açık teklif usulüyle gerçekleşti. İhaleyi 2 bin 250 TL promosyon ödemesiyle özel bir banka kazanırken, Başkan Erdoğan’ın işçisinin hakkını savunması personel ve işçi sendikası tarafından memnuniyetle karşılandı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın yönettiği ve canlı yayın aracılığıyla halka açık olarak gerçekleşen ihalede işçinin yüzünü güldüren sonuç alındı Biga Kent Hizmetleri Tur. San. ve Tic. A.Ş. Personel Maaşları Promosyon İhalesi kamu ve özel banka temsilcilerinin kıyasıya mücadelesiyle tamamlandı. Açık teklif usulüyle yapılan ihalede en yüksek teklifi veren özel banka 2 bin 250 TL promosyon taahhüdüyle ihaleyi kazandı. Her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduklarını belirten Başkan Erdoğan, ihale sonucunun hayırlı olmasını diledi.

“Şeffaf belediye olarak ihaleyi canlı yayında yapıyoruz”

İhalenin açılış konuşmasını yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, önceki dönem belediye yönetiminin ihaleyi kapalı kapılar ardında yaptığını ve promosyonun üçte birinin işçiye ödendiğini vurguladı. Her zaman şeffaf ve hesap verebilir olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, “18 Mayıs 2018 tarihinde şirketimizin o zamanki müdür ve yöneticileri Biga’mızdaki özel bir bankayla kendi aralarında bir anlaşma sağlamış. Şirketimizden fatura kesilmek üzere Belediyemiz şirketine anlaşılan tutarda para aktarılıyor. Bu aktarılan tutar yaklaşık 10 ay sonra üçte biri personellerimize ulaşırken, üçte ikisi verilmemiş. Bizde daha önceden hep söylediğimiz gibi Biga Belediyesi hepimizin dedik. Her zaman şeffaf, açık ve hesap verebilir bir Belediye anlayışıyla şirket personelimizin maaş promosyon ihalesini canlı yayında yapıyoruz. Anlaşılan promosyon tutarı şirket hesabımıza değil direk Kent Hizmetleri Şirketimizin personelinin kendi hesaplarına aktarılacak. Çalışanlarımızın haklarını savunmak anlamında ihalemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Personelimiz mutlu olsun istiyoruz”

Kapalı zarf usulü teklif mektuplarının alınmasıyla başlayan ihalede ilk olarak katılımcı 10 kamu ve özel bankanın teklifleri kamuoyuyla paylaşıldı. Açık artırma usulüyle devam eden ihalede işçisinin hakkını savunan Başkan Erdoğan, banka temsilcilerine hitaben, “Şirket personelimiz sizlere ve tüm Biga’daki 56 bin hemşehrimize hizmet eden arkadaşlarımız. Bizler yöneticiler olarak yılbaşında gerekli zam artışlarını yaptık. Onlar mutlu olsun, yaptıkları işleri severek, isteyerek yapsınlar düşüncesini savunuyoruz. Sizlerden de böyle bir düşünceyle hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“10 TL dahi yüksek olması için mücadele ettik”

Bir saati aşkın süren ihalede son tekliflerin verilmesiyle özel bir banka 2 bin 250 TL’lik en yüksek promosyon bedelini vererek ihaleyi kazandı. Başkan Erdoğan, “İhalemize katılan tüm banka yetkililerimize teşekkür ediyorum. Kent Hizmetleri şirketimizin 294 çalışanının maaş ödemesi karşılığındaki promosyon ihalemiz sonuçlandı. 2 bin 250 TL teklif ile en yüksek teklifi veren banka ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. 10 TL dahi olsa işçimizin hakkı için ihalemizde mücadelemizi verdik” diye konuştu.

