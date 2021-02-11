Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın çıktı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında "Gallipoli Seaways" RoRo gemisinde yangın çıktı.

İtalya'nın Trieste Limanı'ndan İstanbul'un Tuzla Limanı'na giden Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli RoRo gemisinin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edilmesinin üzerine gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirdi.

26 bin 525 grostonluk gemiye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma10’ ile ‘Kurtarma4’ römorkörü gönderildi.

Ayvacık'ın Babakale köyüne yaklaşık 35 mil uzaklıkta bulunan gemideki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.