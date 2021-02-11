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Ziraat Odası Başkanı:Soğuk havadan ve yalancı bahardan meyveleri 'göztaşı'yla koruyun

DHA

Ziraat Odası Başkanı:Soğuk havadan ve yalancı bahardan meyveleri 'göztaşı'yla koruyun


Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de meyve bahçeleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiçek açtı. Üretici, meyve bahçelerini beklenen soğuk hava ile kar yağışının etkisinden kurtaramayacağını belirtirken Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya´da `göz taşı´ yöntemiyle ağaçların uykuda tutulmasını istedi.
Çanakkale'de son yıllarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde hissedilmesi meyve bahçelerinin dengesini bozdu. `Yalancı Bahar´a aldanan şeftali, kiraz, elma, erik ile badem gibi pek çok meyve ağacı erkenden çiçek açtı. Meteoroloji Müdürlüğü'nün yaptığı soğuk hava ile kar yağışı uyarısının ardından açan çiçekler, üreticinin uykularını kaçırmaya devam ediyor. Üreticiler, soğuk havadan dolayı çiçek açan ağaçların don yapacağını ve ürün vermeyeceğini belirterek alabilecekleri bir önlem olmadığını ifade ediyorlar. Yetkililer ise üreticileri `Yalancı Bahar´ ile don olayına karşı önlem almaları konusunda uyarıyorlar.
`ÜRÜNLERİ KORUMAYA ALIN´
Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, mevsimlerin normal sıcaklıkların altında ya da üstünde seyretmesi nedeniyle çiftçilerin zor günler geçirdiğini hatırlattı. `Yalancı Bahar´a karşı ürünlerin korunmasını isteyen Kaya, "Erkenci bitkiler zamanından önce çiçek açtı. Bu ağaçlardaki çiçeklerin erken uyanması ve aldanması önümüzdeki süreçte gelebilecek soğuk hava dalgasıyla beraber beklenmedik sonuçları ortaya çıkartır. Üreticiler, bu dönemde ağaçların çiçek açmaması için belirli önlemleri alması gerekiyor. Eğer ürünler, normal mevsimini yaşarsa kıymetli olur. Aksi takdirde birden soğuk hava ve kar yağarsa o yıl ürün alınmaz" dedi.
`MEYVE FİYATLARI ARTAR´
Soğuk hava dalgası sonrası çiçek açan ağaçların, zarar görmesiyle beraber üreticinin hasat döneminde ürün kaybı yaşayacağına dikkat çeken İsmail Kaya, "Bu tüketiciyi etkiler. Üreticinin yaşadığı sıkıntı, tüketiciye ürünün ulaşmasında ve fiyatın pahalı olmasına neden olur. Her gelir sınıfından insan, meyveleri ulaşılabilir fiyattan almalı. Bunun için üreticilerimiz, ağaçlarını erken çiçek açmaması ve uyanmaması için sıkı bir şekilde kontrol altında tutması gerekiyor. Şu anda `bakır uygulaması´ ile uyanması muhtemel ağaçların uykularına devam etmesini sağlamalıyız. `Göz taşı´ dediğimiz bir ilaç uygulamasıyla ağaçlarımızı baskı altında tutarız. Bu ilaç bitkileri soğuk ve dondan bir örtü gibi korur. Uygulamaları, üretici doğru zamanda yaparsa ağacın uyanmasını, çiçek açmasını engeller" diye konuştu.
ÜRETİCİ, `YAPACAK BİR ŞEY YOK´
Umurbeyli çiftçilerden Kazım Uslu ise mevsim normallerinin üstündeki hava sıcaklığı nedeniyle çiçek açan meyve ağaçlarını koruyamayacaklarını belirterek; "En çok korktuğumuz şey bu iklimsel soğukluk ile sıcaklık. Biz ağaçlarımızı, sağlıklı meyve alabilmek için `mantara´ karşı  ilaçlarız. Havalara karşı çiftçi olarak burada yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Atalarımızdan gördüğümüz gibi bahçelerimizi lastik ve saman yakarak soğuktan koruyabiliyoruz. Yaklaşık 30 dönüm yerimiz var. Bu kadar büyük bir alanı ısıtabilmemiz zor. Eksi 12 dereceye kadar düşecek bir soğukluktan bahsediliyor. Bizim bu soğuklara karşı ürünümüzü korumak için yapacak bir şeyimiz yok" diyor. Ahmet Güney´de mevsimden kaynaklı sıkıntılar karşısında kalıcı bir çözümlerinin olmadığını, don yiyen ağacın meyve vermeyeceğini söyledi DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN
2021-02-11 16:25:27

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