Çanakkale Boğazı çıkışı yapan Ro-Ro gemisinde yangın çıktı (2)



LİMANA YANAŞTIRILDI, YANGINA KARADAN İTFAİYE MÜDAHALESİ BAŞLADI

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçip, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmekte olan 193 metre boyundaki 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisi, çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin deniz üzerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Akçansa Çimento Fabrikası'na ait limana yanaştırıldı. Yangına itfaiye ekipleri, karadan müdahale ediyor.

İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan 22 personel, biri İran uyruklu toplam 4 yolcu, 221 TIR ve 25 otobüs ile hareket eden ve İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmekte olan Türk bayraklı 193 metre boyundaki 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisinde, kapalı ana giriş güvertesindeki otobüslerde yangın çıktı. Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne çıkış yaptıktan 36 mil sonra çıkan yangına ilk müdahaleyi gemi personeli yaptı. Ardından bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait `Kurtarma-4´ ve `Kurtarma-10´ römorkörleri, Bozcaada'nın kuzeyinde, açık denizde olan gemideki alevlere müdahale etti. Ancak, kuvvetli lodos fırtınasının çalışmaları zorlaştırması nedeniyle müdahaleye ara verilerek, gemi hızlı bir şekilde Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kumburun sahilindeki Akçansa Çimento Fabrikası Limanı'na yanaştırıldı. İfaiye ekipleri saat 13.55'de başlayan yangına karadan müdahale ediyorBurak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN

2021-02-11 18:35:26



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