Çanakkale´de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE´de akşam saatlerinde sağanak ile birlikte bir süre yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kentte gün boyu süren lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamadı. Fırtına, akşam saatlerinde yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Sağanak sırasında bir süre devam eden misket büyüklüğündeki dolu yağışında cadde ve sokaklar yer yer beyaza büründü. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-02-11 22:30:53



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