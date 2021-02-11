Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrilen motosikletten savrularak ağır yaralanan sürücü Emre Merdin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. ÇANAKKALE, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2021-02-11 22:53:59



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