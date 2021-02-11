Çanakkale’de yanan Ro-Ro gemisindeki yangın kontrol altına alındı

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Çanakkale Boğazı’nda alev alan "Gallipoli Seaways" isimli RoRo gemisindeki yangın kısmen kontrol altına alındı.



Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy köyünde özel bir limana yanaştırılan "Gallipoli Seaways" isimli RoRo gemisi, denizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerinin, karadan da itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı. Limanda ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Öte yandan, gemi içerisindeki birden fazla aracın da yangından zarar gördüğü belirtildi.

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