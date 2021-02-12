Çanakkale açıklarında yaşanan yangın sonrasında Ezine’nin Geyikli beldesindeki limana çekilen Gallıpolı Seaways isimli gemideki yangın tamamen söndürüldü.

Dün Çanakkale Boğazı çıkışında yangın çıkan Gallıpolı Seaways isimli gemi Kıyı Emniyetine ait ekipler ile birlikte limana yanaştırılmıştı. Denizden ve limandan yapılan çalışmalar ile gemi tamamen söndürüldü. Gemide bugün hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı sosyal medya paylaşımında yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi. Yapılan bildirimde “Gallıpolı Seaways isimli Roro gemisinde çıkan yangına ivedilikle müdahale edip, kısa sürede güvenle limana yanaştıran ekiplerimizin denizden ve itfaiyenin de karadan çalışmaları sonucu gemideki yangın tamamen söndürüldü” denildi.

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