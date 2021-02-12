Zabıta ekipleri 7/24 vatandaşın yanında

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Çan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

Vatandaşların sağlığı, güvenliği ve sokaktaki canlarının yardımcısı olmak için gece gündüz çalışan zabıta ekipleri takdir topluyor. Yerinde hizmet anlayışını ilke edinen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Belediye ekiplerimiz hemşerilerimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını kısa sürede çözebilmek amacıyla rutin olarak mahalle ve esnaf ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.