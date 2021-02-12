Esnaf ve Sanatkarlar Odasından destek

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası işyerleri kapalı olan esnafa maddi destek ve erzak yardımı yaptı.

Çan Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı, işyerleri kapalı olan veya kısıtlama uygulanan esnaflara maddi destek ve erzak yardımı yaptı. Esnafımızın her zaman yanındayız diyerek söze başlayan Çan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Görgün, “Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanımız Ünal Özcan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de büyük destekleri ile ilgili meslek dallarındaki üyelerimize Odalar Birliğimizden 84.000,00. TL. nakit yardım yapılmıştır. Ayrıca Çan’da faaliyet gösteren ODAŞ Çan 2 Termik Santrali Müdürü Ali Kemal Kazancı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, belirlenen işyerlerine gıda yardımı Çan 2 Termik Santrali Müdürlüğümüz tarafından karşılanmış ve alışverişlerin tümü Çan esnafından yapılmıştır. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda, Belediye Başkanlığımıza sunmuş olduğumuz belediye kiracıları konulu dilekçemiz sonucunda, kapanan işyerlerinden 2 ay boyunca kira alınmayacağına ve faaliyeti devam eden kiracılarından da, yüzde 50 kira indirimi yapılmasına karar verilmiştir. Desteklerini esirgemeyen Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan’a, Yönetim ve Denetim Kuruluna, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve Belediye Meclis Üyelerine, ODAŞ Çan 2 Termik Santrali Müdürü Ali Kemal Kazancı’ya, idari amirlerine, personellerine teşekkür ediyorum. Esnaf ve Sanatkarlarımız için almış olduğumuz nakdi ve ayni yardımları Odamız tarafından üyelerimize ulaştırılmaktadır. Yardım alamayan ve zor durumda olan esnaf ve sanatkarlarımız içinde çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

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