Türkiye çocukları korosu e-Twinning projesi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 75. Yıl Murat Köse İlkokulu tarafından eTwinning projesinin ‘Türkiye çocukları korosu’ gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının eTwinning sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen ‘Türkiye çocukları korosuna’ 75. Yıl Murat Köse İlkokulundan Sibel Çorak ve öğrencileri katıldı. Proje hakkında bilgi veren öğretmen Sibel Çorak, “ Her sınıf bir korodur diyerek başlatılan projede koro eğitimiyle öğrencilerimizin sosyal gelişimine, özgüven ve kişisel gelişmelerine katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca müziğin dışında bu projede öğrencilerim, web2 araçlarını kullanmayı öğrenerek eğitimi daha eğlenceli hale getirebilme şansına sahip oldular. Yaptıkları kodlamalarla güzel vakit geçirdiler. Şimdi büyük bir heyecanla finali bekliyoruz ve var gücümüzle hazırlanıyoruz’’ dedi.

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