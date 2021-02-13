Ayvacık´ta 2 anaokulu ve 5 köy okulu, yüz yüze eğitime hazır



İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde, 2 anaokulu ve 5 köy ilkokulu, pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitime hazırlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde uzaktan eğitim yapan Ayvacık ilçesindeki köy okullarında, 15 Şubat´ta başlayacak ikinci yarı yılda yüz yüze eğitim verilecek. 5 ilkokul ve 2 anaokulunda hazırlıklar tamamlandı. Köy okullarının girişlerine dezenfektanlar yerleştirilirken, okul sıraları da sosyal mesafeye uygun olarak yerleştirildi.

Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, yaptığı açıklamada, "Biliyoruz ki bizim öğrencilerimizi özlediğimiz kadar öğrencilerimiz de okullarını özlediler. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, salgın ile mücadele sürecinde, çocuklarımızın sağlıkla okullarına bir an önce kavuşmaları için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Okullarımızın en üst hijyen seviyeye ulaşması için gereken tüm çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Okulum Temiz Belgesini almak için gerekli kriterleri yerine getirmede fedakarca çalışan idareci arkadaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Umuyorum ki okullarımızı pazartesi günü güvenle açacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-02-13 13:28:31



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