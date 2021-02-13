Yanan Ro-Ro gemisindeki hasar, İstanbu'da tespit edilecek



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçip, İtalya'nın Trieste Limanı'na giderken yangın çıkan 193 metre boyundaki 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisi, söndürme ve soğutma işlemlerinin ardından bakım, tamir, hasar tespit ve kontrol için İstanbul'daki Tuzla Limanı'na gidiyor.

İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan 22 personel, biri İran uyruklu toplam 4 yolcu, 221 TIR ve 25 otobüs ile İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek için yola çıkan Türk bayraklı 193 metre boyundaki 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisinde, 11 Şubat günü saat 13.55 sıralarında yangın çıktı. Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne çıkış yaptıktan 36 mil sonra kapalı ana giriş güvertesindeki otobüslerde başlayan yangına ilk müdahaleyi gemi personeli yaptı. Ardından bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait `Kurtarma-4´ ve `Kurtarma-10´ römorkörleri, Bozcaada'nın kuzeyinde, açık denizde olan gemideki alevlere müdahale etti. Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kumburun sahilindeki Akçansa Limanı'na yanaştırılan ve 17 saat süren çalışmaları tamamlanıp soğutulan, 'Gallipoli Seaways' gemisinin teknik sörvey işlemleri İstanbul'da gerçekleştirilecek. Tuzla Limanı'na doğru yolan çıkan gemi, 193 metre boyunda olan 26 bin 525 grostonluk. Türk bayraklı gemide bakım, onarım, hasar tespit ile kontrol çalışmaları yapılacak. Yangının gemiye verdiği hasar, belirlenmiş olacak.

Çanakkale Liman Başkanlığın'ca seyir seperasyon sıkıntısı bulunmadığı belirl,len gemiye Tuzla'ya kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-3' römorkörü refakat edecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-02-13 15:57:34



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