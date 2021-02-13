Çanakkale Boğazı, yoğun 'kar' nedeniyle 'gemi' geçişlerine kapatıldı

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Burak GEZENMustafa SUİÇMEZCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı, yoğun kar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Meteoroloji´nin günler önce Çanakkale için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından kentte, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesi de düştü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 21.45 itibariyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN

2021-02-13 22:24:34



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