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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İHA

Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale’de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı’nda yoğun kar ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi düştü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, Kuzey ve Güney yönlendiren boğaza giriş yapan gemi kaptanlarını telsizle uyararak boğazın çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Kar yağışı ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken, yerel feribot seferlerinde aksama bulunmadığı bildirildi.

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